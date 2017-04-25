Ленинский район может остаться без питьевой воды в курортный сезон

Об этом на выездном заседании Совета министров в пгт Ленино сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

По ее словам, доля доброкачественной питьевой воды, которой обеспечивается население Ленинского района, составляет всего 55%. В целом по Крыму этот показатель составляет 81%.

При этом по бактериологическим показателям процент нестандартных проб по Ленинскому водоканалу составляет 16%, тогда как в целом по Крыму данный показатель — 1,7%.

«Причина в том, что нет нормальной водоочистки перед подачей в сеть. Если в мае перед летним курортным сезоном не будут произведены кардинальные изменения, мы будем вынуждены выдать предписание о проведении подвоза воды и закрытии питьевого водоснабжения», — констатировала Пеньковская.

В свою очередь глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил Министерству ЖКХ, крымскому управлению Роспотребнадзора и администрации Ленинского района к окончанию завтрашнего дня разработать и представить план действий по стабилизации ситуации водоснабжения в районе.