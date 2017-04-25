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12:01 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Сегодня православная Радоница

Радоница приходится на 9 день после Пасхи. В этот день вспоминают усопших и посещают кладбища. На Кубани родительский день считается выходным.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор совершил божественную литургию и панихиду в храме Всех Святых на Всесвятском кладбище Краснодара. Православные молились не только за своих близких, но и за всех погибших в военных конфликтах, терактах и катастрофах.

— Это светлый день для всех, живущих на Земле и наших усопших. Ибо у Господа все живы. Сегодня мы молились в храме Всех Святых. Мы радуемся, ибо мы молимся за наших усопших, за родных и близких. И те, кто заслужил Царствие небесное, в ответ молятся за нас. Вся наша православная страна молится за тех, кто погиб в войнах и терактах — на суше, в море, в воздухе. За всех. Пусть их души упокоит Господь. Всем здравствующим — в этот день желаем здоровья, благополучия и мира, — говорит владыка Исидор.

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