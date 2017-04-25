В администрации Волгоградской области состоялось вручение госнаград

Обращаясь к награждаемым, Бочаров отметил, что они личным примером прославляют регион, и это заслуживает особого уважения.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили сегодня работники «Волжского трубного завода» Сергей Четвериков, Александр Усков, Сергей Берочкин и Михаил Квитченко. Волжане удостоены награды за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Также сотрудник трубного Александр Чуханцев удостоен почетного звания «Заслуженный металлург Российской Федерации».

Работник ОАО «Волгограднефтемаш» Роман Кузнецов получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Его коллеге Александру Хайрулину присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».

За заслуги в области текстильной и легкой промышленности медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены работники ЗАО «Газпром химволокно» Анатолий Ваганов и Татьяна Огнева. Почетное звание «Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности Российской Федерации» присвоено Светлане Гонтар.

Директор «Волгоградского медицинского клинического центра Федерального медико-биологического агентства» Татьяна Ледовская за заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Почетное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации» присвоено работникам «Хлебокомбината-Волжский» Александру Терехову и Людмиле Паршевой.

За вклад в развитие сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд Заслуженными работникам сельского хозяйства Российской Федерации стали сотрудники ООО «СП «Донское» Виктор Макарчук и Любовь Изотова.

Слесарь-ремонтник ЗАО «Газпром химволокно» Алексей Сусарев получил благодарность Президента Российской Федерации.

Президентской благодарности за вклад в обеспечение энергоснабжения полуострова Крым удостоен заместитель главного инженера — начальник службы производственного отделения «Левобережные электрические сети» филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» — «Волгоградэнерго» Семен Сметанников.

Благодарность Президента объявлена директору по экономике и финансам ОАО «Хлебокомбинат-Волжский» Людмиле Лихачевой.

Знаком «Ветеран водного хозяйства» награжден гендиректор «Проектно-изыскательский институт «Гипроводстрой» Юрий Ступенко.