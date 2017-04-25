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12:06 (мск), источник: Обозреватель

Потепление принесет дожди и грозы: появился прогноз погоды до конца рабочей недели

В Киеве почувствуется резкая перемена погоды.

Источник: Reuters

В среду, 26 апреля, по всей Украине температура воздуха поднимется до +20 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

В частности, она отметила, что в Киеве почувствуется резкая перемена погоды.

«Еще вчера в этот час вместо нынешних + 5 + 8 было чуть + 1 + 5 градусов. Сегодня до + 9 + 15, а уже завтра и +20 можно будет почувствовать», — подчеркнула Диденко.

При этом, согласно данным Укргидрометцентра, потепление также принесет в Украину дожди и грозы.

Так, в среду, обильные осадки ожидаются во Львовской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой и Житомирской областях, а четверг грозы и дожди пройдут во всех западных регионах.

Также, согласно официальному прогнозу, в пятницу, 28 апреля температура воздуха по все Украине поднимется еще на несколько градусов.

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