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18:18 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Смольный разрешил оппозиционерам провести Марш в защиту Петербурга 1 мая

Активисты пройдут колонной по Невскому проспекту.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Смольный все же согласовал оппозиции Марш в защиту Петербурга, сообщила депутат Оксана Дмитриева на своей странице в Twitter. Шествие по Невскому проспекту состоится 1 мая.

Главными темами акции станут сохранение Исаакиевского собора в собственности города, защита Пулковской обсерватории и Публичной библиотеки и другие актуальные проблемы.

Ранее городские власти предлагали инициативной группе провести марш не в центре Петербурга, а в Полюстровском парке в Красногвардейском районе.

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