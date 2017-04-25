Смольный разрешил оппозиционерам провести Марш в защиту Петербурга 1 мая

Смольный все же согласовал оппозиции Марш в защиту Петербурга, сообщила депутат Оксана Дмитриева на своей странице в Twitter. Шествие по Невскому проспекту состоится 1 мая.

Главными темами акции станут сохранение Исаакиевского собора в собственности города, защита Пулковской обсерватории и Публичной библиотеки и другие актуальные проблемы.

Ранее городские власти предлагали инициативной группе провести марш не в центре Петербурга, а в Полюстровском парке в Красногвардейском районе.