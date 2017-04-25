Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Птица уничтожила стратегический бомбардировщик США за 112 млн. $
Скончался бывший вице-премьер правительства России
Надежда Ручка ждет первенца
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву
Сергей Бобровский не сыграет за сборную России на ЧМ-2017
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
"Нам нужно на что-то есть": Волочкова призналась в долгах
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
ГИБДД рассказала, за что могут аннулировать уже выданные права
В США бензин оказался дешевле, чем в России
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
10Полюс холода
15Роботы в Пальмире
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
12:16 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В центре Новосибирска прокуроры нашли незаконно захваченные парковки и стоянки

Прокуратура пресекла самозахват стоянок и парковок в Новосибирске, сообщает пресс-служба прокуратуры по НСО.

Самозахват стоянок и парковок обнаружили прокуроры в Новосибирске, сообщает пресс-служба прокуратуры по НСО.

Новосибирские прокуроры с февраля по апрель обнаружили случаи незаконной установки на стоянках цепочных барьеров, выставления пластмассовых конусов и заградительных устройств. Самозахват стоянки был зафиксирован рядом со зданием на улице Каинской, 1 (парковка ресторана «Хороший год»), а также парковки по улице Урицкого, 12 (салон «Neil Room»).

В результате прокурорского вмешательства в центре города ликвидировано 2 незаконно установленных цепочных барьера, демонтирована будка охранника парковки (на улице Советской, 32).

В отношении виновных возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 12.33 КоАП РФ (умышленное создание помех в дорожном движении), ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка), 19.1 КоАП РФ (самоуправство). Руководителям организаций внесены представления об устранении нарушений закона, объявлено предостережение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Самолёт Джеки Чана вновь приземлялся в Новосибирске
Медведев рассказал о личных проверках состояния дорог за рулем
Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом на родине
СМИ сообщили о скорой переброске истребителей F-35A в Эстонию
МИД РФ упразднил должность уполномоченного по правам человека
Минкульт не будет учитывать выводы экспертов по «Матильде»
Mail.Ru Group инвестирует $100 млн в разработчиков игр
Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
В Тольятти засняли «роскошную» «Весту» вице-президента АВТОВАЗа Вице-президента автогиганта по инжинирингу Харальд Грюбель передвигается на длиннобазном седане Lada Vesta Signature
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь