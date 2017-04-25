В центре Новосибирска прокуроры нашли незаконно захваченные парковки и стоянки

Самозахват стоянок и парковок обнаружили прокуроры в Новосибирске, сообщает пресс-служба прокуратуры по НСО.

Новосибирские прокуроры с февраля по апрель обнаружили случаи незаконной установки на стоянках цепочных барьеров, выставления пластмассовых конусов и заградительных устройств. Самозахват стоянки был зафиксирован рядом со зданием на улице Каинской, 1 (парковка ресторана «Хороший год»), а также парковки по улице Урицкого, 12 (салон «Neil Room»).



В результате прокурорского вмешательства в центре города ликвидировано 2 незаконно установленных цепочных барьера, демонтирована будка охранника парковки (на улице Советской, 32).



В отношении виновных возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 12.33 КоАП РФ (умышленное создание помех в дорожном движении), ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка), 19.1 КоАП РФ (самоуправство). Руководителям организаций внесены представления об устранении нарушений закона, объявлено предостережение.