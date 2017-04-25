Сергей Безруков хочет приехать в Омск с гастролями своего театра

Тема сегодняшнего дня — культура, ее сложности и ее развитие. Как мы писали ранее, на площадке под названием «Театры и музыкальное творчество» одним из модераторов был известный актер театра и кино, руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков.

Уже после закрытия дискуссионной площадки «СуперОмск» поинтересовался у творческого гостя, когда же омичам ждать на омской сцене труппу Губернского театра.

«Я не знаю, договоримся. Я думаю, нужно работать, так сказать, поступательными движениями. Очень хотелось бы, конечно. Вскоре мы поедем на Дальний Восток, в этот огромный регион», — практически на ходу, но с улыбкой ответил Сергей Безруков.

Напомним, спектакль Губернского театра уже приезжал в Омск в рамках фестиваля «Золотая маска» в 2014 году.

Постановка «Нашла коса на камень» режиссуры самого Безрукова была горячо принята омским зрителем. По словам постановщика, столь теплый прием он помнит до сих пор.