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16:40 (мск), источник: Городской репортер

На нескольких улицах в центре Ростова ограничат движение

В Ростове на нескольких улицах введут временное ограничение движения, сообщает городской департамент автодорог и организации дорожного движения.

Из-за строительных работ продлят ограничение движения транспортных средств по ул. Шаумяна, в створе дома № 39, с 26 апреля до 25 декабря этого года.

В связи с ремонтом самотечного коллектора с 11 по 21 мая в ночное время (с 22:00 до 07:00) будет ограничено движение по пр. Соколова, на участке от ул. Текучева до ул. Катаева.

Кроме того, для повышения пропускной способности и уровня безопасности дорожного движения на участке дороги от пр. Шолохова до пл. Воинской славы с 29 апреля будет изменена схема организации движения в части организации выделенной полосы для общественного транспорта.

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