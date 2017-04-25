Карусели в краснодарских парках можно будет оплатить единой картой
Краснодар. 25 апр. — Новая Кубань. Новая система начнет работать уже в мае. Об этом было объявлено на аппаратном совещании в мэрии.
Краснодар. 25 апр. — Новая Кубань. Новая система начнет работать уже в мае. Об этом было объявлено на аппаратном совещании в мэрии.
Как отметил глава Краснодара Евгений Первышов, карта должна будет работать в каждом парке и на каждом аттракционе, независимо от места покупки.
Известно, что монтаж соответствующего оборудования уже почти завершен. В ближайшее время начнется его тестирование.