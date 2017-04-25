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12:35 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярская пенсионерка лечит зубы на Канарских островах

90-летняя красноярская путешественница баба Лена, которая в начале апреля отметила свой юбилей в Доминикане, улетела в Испанию лечить зубы. О новом путешествии знаменитой Елены Ерховой сообщается в ее социальных сетях.

Еще в начале года она получила приглашение в Санта-Крус-де-Тенерифе (столица одноимённой провинции Испании) от руководства стоматологической клиники. «Все расходы клиника брала на себя. Это очень щедрый подарок, и бабушка была несказанно рада», — рассказали ее знакомые.

Однако возникли проблемы с получением визы: визовый центр в Красноярске оказался временно закрыт, решать вопрос пришлось через Москву. Но потом выяснилось, что отпечатки бабушки с прошлого года нужно снимать еще раз — их не смогли снять, так как у пожилых людей они нечеткие. Но все прошло успешно, ей выдали визу, и 23 апреля красноярская путешественница вылетела в Испанию, где сейчас лечит зубы.

В социальных сетях клиники уже появилось несколько совместных фотографий врачей и бабушки, которая привезла им гостинцы — конфеты. В Красноярск баба Лена вернется в мае. Куда она планирует отправиться потом — пока не сообщается.

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