В регион вновь вернулся гонконгский грипп

При этом циркулирует вирус типа В и негриппозные вирусы.

По информации регионального Роспотребнадзора, за минувшую неделю к медикам с признаками ОРВИ обратились 3873 человека, в том числе 2504 ребенка младшего возраста.

Показатель заболеваемости составил 40 человек на 10 тысяч населения, что ниже порогового уровня на 6,8% во всех возрастных группах. В Калининграде общее число заболевших — 2628 человек или 58,0 на 10 тысяч населения. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в областном центре по итогам недели — на уровне эпидемического порога.

Также в области зарегистрировано 209 случаев заболевания ветряной оспой, в том числе 183 — среди детей, посещающих детские коллективы. 181 человек обратился с признаками острой кишечной инфекции. Преобладают ротавирусные инфекции и сальмонеллез. Зафиксировано 6 случаев вирусного гепатита.