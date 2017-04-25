Протестующие заблокировали дорогу на границе со Словакией

«Чопский пограничный отряд информирует, что с 10.00 владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали блокирование автодороги перед пунктом пропуска “Ужгород” на границе со Словакией», — говорится в сообщении ведомства на Facebook.

По данным ведомства, действия автомобилистов вызывают помехи для движения автотранспорта. В связи с этим Госпогранслужба рекомендует выбрать другие пункты пропуска при планировании поездок за границу.