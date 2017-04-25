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12:29 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Протестующие заблокировали дорогу на границе со Словакией

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Протестующие владельцы авто с иностранной регистрацией заблокировали во вторник дорогу перед пунктом пропуска «Ужгород» на границе со Словакией, сообщает пресс-служба Западного регионального управления государственной пограничной службы.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Чопский пограничный отряд информирует, что с 10.00 владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали блокирование автодороги перед пунктом пропуска “Ужгород” на границе со Словакией», — говорится в сообщении ведомства на Facebook.

По данным ведомства, действия автомобилистов вызывают помехи для движения автотранспорта. В связи с этим Госпогранслужба рекомендует выбрать другие пункты пропуска при планировании поездок за границу.

Акции автомобилистов проходили в Киеве в конце января, их участники требовали принятия закона, по которому за ввоз в Украину автомобилей с иностранной регистрацией можно было платить одну цену раз в год, не растамаживая их.

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