Протестующие заблокировали дорогу на границе со Словакией
КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Протестующие владельцы авто с иностранной регистрацией заблокировали во вторник дорогу перед пунктом пропуска «Ужгород» на границе со Словакией, сообщает
КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Протестующие владельцы авто с иностранной регистрацией заблокировали во вторник дорогу перед пунктом пропуска «Ужгород» на границе со Словакией, сообщает
«Чопский пограничный отряд информирует, что с 10.00 владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали блокирование автодороги перед пунктом пропуска “Ужгород” на границе со Словакией», — говорится в сообщении ведомства на Facebook.
По данным ведомства, действия автомобилистов вызывают помехи для движения автотранспорта. В связи с этим Госпогранслужба рекомендует выбрать другие пункты пропуска при планировании поездок за границу.
Акции автомобилистов проходили в Киеве в конце января, их участники требовали принятия закона, по которому за ввоз в Украину автомобилей с иностранной регистрацией можно было платить одну цену раз в год, не растамаживая их.