СМИ: Том Харди поймал вора в Лондоне в «голливудском» стиле

По имеющимся данным, в Лондоне 39-летний актер увидел, как двое молодых людей разбили украденный мопед. Оба злоумышленника получили травмы. Одного поймали сразу, другой попытался скрыться.

Харди бросился в погоню: он бежал через сады и по стройплощадке. В итоге ему удалось задержать и обыскать преступника. Затем в дело вмешалась полиция.