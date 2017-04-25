СМИ: Том Харди поймал вора в Лондоне в «голливудском» стиле
Британский актер Том Харди поймал вора в Лондоне в «голливудском» стиле, сообщает The Sun. По словам очевидцев, артист переключился в «супергеройский режим».
Британский актер Том Харди поймал вора в Лондоне в «голливудском» стиле, сообщает The Sun. По словам очевидцев, артист переключился в «супергеройский режим».
Харди известен по фильмам «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Безумный Макс: Дорога ярости», сериалам «Острые козырьки» и «Табу».
По имеющимся данным, в Лондоне 39-летний актер увидел, как двое молодых людей разбили украденный мопед. Оба злоумышленника получили травмы. Одного поймали сразу, другой попытался скрыться.
Харди бросился в погоню: он бежал через сады и по стройплощадке. В итоге ему удалось задержать и обыскать преступника. Затем в дело вмешалась полиция.