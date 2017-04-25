Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Птица уничтожила стратегический бомбардировщик США за 112 млн. $
Минюст предложил «подсластить» жизнь ряду нарушителей
Надежда Ручка ждет первенца
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву
Сергей Бобровский не сыграет за сборную России на ЧМ-2017
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
"Нам нужно на что-то есть": Волочкова призналась в долгах
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
Китайские автомобили, которых вы никогда не видели
Россияне «раскупили» еще не выпущенные Lamborghini
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
8Возвращение христиан в Каракош
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
13:05 (мск), источник: dostup1.ru

С жителя Чебаркуля взыскали почти 2 млн рублей алиментов для 17-летней дочери

Из этой суммы 1 млн рублей — неустойка, которую бывшая супруга «выиграла» у должника в суде.

Судебные приставы взыскали с жителя Чебаркуля 1,7 млн рублей алиментов — в том числе 730 тыс. основного долга и 1 млн рублей неустойки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФССП по Челябинской области.

Сообщается, что еще в 2008 году суд обязал 40-летнего мужчину ежемесячно выплачивать на содержание и воспитание дочери четверть своих доходов. Должник платил бывшей жене небольшие суммы, но задолженность росла, так как он не был трудоустроен официально.

Чтобы уберечь себя от ежемесячного увеличения долга, чебаркулец периодически вставал на учет в центр занятости населения, тогда алименты взыскивались из его пособия по безработице. Но это не устраивало экс-супругу, поэтому в ноябре 2016 года она обратилась в суд и добилась взыскания алиментов в твердой денежной сумме — по 5 тыс. рублей ежемесячно.

Выплат не было, задолженность росла и к марту 2017 года составил 730 тыс. рублей. В итоге мужчину привлекли к административной ответственности, суд назначил ему 80 часов обязательных работ. После этого бывшая супруга, устав от бесконечных обещаний, обратилась в суд с иском о взыскании неустойки, которая составила около 1 млн рублей.

Суд иск удовлетворил, исполнительный документ направили в отдел судебных приставов, который ввел ограничение водительских прав для должников. Только тогда мужчина смог найти деньги и погасить всю сумму сразу.

Ограничение водительских прав должника отменено, но ему предстоит отработать назначенные часы, а также еще год, до совершеннолетия дочери, выплачивать алименты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На Google Play обнаружили новый «всеядный» троян – как избавиться
Медведев рассказал о личных проверках состояния дорог за рулем
Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом на родине
США перебросят новейшие истребители к границе России
МИД РФ упразднил должность уполномоченного по правам человека
Минкульт не будет учитывать выводы экспертов по «Матильде»
Mail.Ru Group вложит $100 млн в разработчиков игр
Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
В Тольятти засняли «роскошную» «Весту» вице-президента АВТОВАЗа Вице-президента автогиганта по инжинирингу Харальд Грюбель передвигается на длиннобазном седане Lada Vesta Signature
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь