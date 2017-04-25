С жителя Чебаркуля взыскали почти 2 млн рублей алиментов для 17-летней дочери

Судебные приставы взыскали с жителя Чебаркуля 1,7 млн рублей алиментов — в том числе 730 тыс. основного долга и 1 млн рублей неустойки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФССП по Челябинской области.

Сообщается, что еще в 2008 году суд обязал 40-летнего мужчину ежемесячно выплачивать на содержание и воспитание дочери четверть своих доходов. Должник платил бывшей жене небольшие суммы, но задолженность росла, так как он не был трудоустроен официально.

Чтобы уберечь себя от ежемесячного увеличения долга, чебаркулец периодически вставал на учет в центр занятости населения, тогда алименты взыскивались из его пособия по безработице. Но это не устраивало экс-супругу, поэтому в ноябре 2016 года она обратилась в суд и добилась взыскания алиментов в твердой денежной сумме — по 5 тыс. рублей ежемесячно.

Выплат не было, задолженность росла и к марту 2017 года составил 730 тыс. рублей. В итоге мужчину привлекли к административной ответственности, суд назначил ему 80 часов обязательных работ. После этого бывшая супруга, устав от бесконечных обещаний, обратилась в суд с иском о взыскании неустойки, которая составила около 1 млн рублей.

Суд иск удовлетворил, исполнительный документ направили в отдел судебных приставов, который ввел ограничение водительских прав для должников. Только тогда мужчина смог найти деньги и погасить всю сумму сразу.

Ограничение водительских прав должника отменено, но ему предстоит отработать назначенные часы, а также еще год, до совершеннолетия дочери, выплачивать алименты.