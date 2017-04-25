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13:01 (мск), источник: СуперОмск

18-летнего омича, катавшего девушку на крыше автомобиля, наказали штрафом

Полиция все-таки нашла и оштрафовала водителя авто, засветившегося на видео.

Полицейские провели проверку и выяснили, кто управлял автомобилем ВАЗ-21099, на крыше которого расположилась девушка. Напомним, инцидент произошел ранним утром 15 апреля на ул. 70 лет Октября в кировском округе Омска, после чего в соцсетях появилось соответствующее видео.

Как оказалось, за рулем «99-й» находился 18-летний парень. В отношении него было возбуждено административное делопроизводство. За нарушение молодой водитель будет оштрафован на 1000 рублей. Кроме того, он будет оштрафован за нарушение правил тонировки и за непристегнутый ремень.

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