18-летнего омича, катавшего девушку на крыше автомобиля, наказали штрафом

Полицейские провели проверку и выяснили, кто управлял автомобилем ВАЗ-21099, на крыше которого расположилась девушка. Напомним, инцидент произошел ранним утром 15 апреля на ул. 70 лет Октября в кировском округе Омска, после чего в соцсетях появилось соответствующее видео.

Как оказалось, за рулем «99-й» находился 18-летний парень. В отношении него было возбуждено административное делопроизводство. За нарушение молодой водитель будет оштрафован на 1000 рублей. Кроме того, он будет оштрафован за нарушение правил тонировки и за непристегнутый ремень.