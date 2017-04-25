В Уфе автосервис заплатит 1,5 млн. рублей за плохо отремонтированный «Мерседес»

Однако, спустя некоторое время хозяйка немецкого автомобиля чуть не сгорела заживо — отремонтированный мотор в буквальном смысле взорвался на ходу. Когда в сервисе ей отказали в повторном ремонте по гарантии, девушка обратилась за помощью к юристам.



Как выяснилось в ходе изучения вопроса, все началось с процедуры замены масла. После замены жидкости у официального дилера, двигатель перестал стабильно работать, поэтому девушка обратилась в автосервис, который привлек ее низкими ценами. В отличие от сотни тысяч рублей у «официалов», здесь цена действительно порадовала — 30 тысяч рублей.



А далее — взрыв мотора и отказ в ремонте. Экспертиза показала, что все произошло по вине нарушения технологии при проведении работ в автосервисе. Когда юристы компании обратились в суд, выяснилось, что коммерсант, который руководил автосервисом, решил ликвидировать фирму.



Как поясняет руководитель группы юридических компаний «Правоград» Алексей Булатов, ликвидация ИП не освобождает от ответственности. Юристы компании обратились в Верховный суд с соответствующей жалобой, и судьи встали на сторону пострадавшей. По итогу судебных заседаний в Калининском районном суде юристам компании удалось добиться положительного решения. Теперь ответчик должен оплатить пострадавшей 1,3 млн. рублей за новый двигатель и 200 тысяч рублей за некачественный ремонт и запасные части. Кроме того, ему придется оплатить услуги юристов компании «Правоград».

Материал подготовил Андрей Марков.