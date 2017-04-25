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13:01 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе автосервис заплатит 1,5 млн. рублей за плохо отремонтированный «Мерседес»

Недавно один из автосервисов башкирской столицы произвел ремонт двигателя новенького «Мерседеса».

Однако, спустя некоторое время хозяйка немецкого автомобиля чуть не сгорела заживо — отремонтированный мотор в буквальном смысле взорвался на ходу. Когда в сервисе ей отказали в повторном ремонте по гарантии, девушка обратилась за помощью к юристам.

Как выяснилось в ходе изучения вопроса, все началось с процедуры замены масла. После замены жидкости у официального дилера, двигатель перестал стабильно работать, поэтому девушка обратилась в автосервис, который привлек ее низкими ценами. В отличие от сотни тысяч рублей у «официалов», здесь цена действительно порадовала — 30 тысяч рублей.

А далее — взрыв мотора и отказ в ремонте. Экспертиза показала, что все произошло по вине нарушения технологии при проведении работ в автосервисе. Когда юристы компании обратились в суд, выяснилось, что коммерсант, который руководил автосервисом, решил ликвидировать фирму.

Как поясняет руководитель группы юридических компаний «Правоград» Алексей Булатов, ликвидация ИП не освобождает от ответственности. Юристы компании обратились в Верховный суд с соответствующей жалобой, и судьи встали на сторону пострадавшей. По итогу судебных заседаний в Калининском районном суде юристам компании удалось добиться положительного решения. Теперь ответчик должен оплатить пострадавшей 1,3 млн. рублей за новый двигатель и 200 тысяч рублей за некачественный ремонт и запасные части. Кроме того, ему придется оплатить услуги юристов компании «Правоград».

Материал подготовил Андрей Марков.

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