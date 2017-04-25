На майские праздники в Москве пройдет более 300 массовых мероприятий

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — В предстоящие майские праздники в столице пройдет более 300 культурных массовых мероприятий, посвященных Дню весны и труда и Дню Победы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства города во вторник.

«Крупные массовые мероприятия пройдут и 1 мая, когда пройдет демонстрация профсоюзов. 9 мая пройдет парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка», — сказал Собянин. Кроме того, по его словам, 28 апреля откроется городской фестиваль «Московская весна», который в этот раз будет совмещен с фестивалем «Московская весна, а cappellа». В нем будут участвовать около 160 коллективов из разных стран и городов.

В свою очередь руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщил, что 1 мая состоится традиционное шествие профсоюзов по Красной площади. Также в этот день в столичных парках откроется летний сезон.

Главным событием Дня Победы традиционно станет военный парад на Красной площади, который начнется в 10:00 и будет транслироваться на всех праздничных площадках и в парках города.