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18:25 (мск), источник: Интерфакс

На майские праздники в Москве пройдет более 300 массовых мероприятий

Фестиваль «Московская весна» стартует 28 апреля.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — В предстоящие майские праздники в столице пройдет более 300 культурных массовых мероприятий, посвященных Дню весны и труда и Дню Победы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства города во вторник.

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«Крупные массовые мероприятия пройдут и 1 мая, когда пройдет демонстрация профсоюзов. 9 мая пройдет парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка», — сказал Собянин. Кроме того, по его словам, 28 апреля откроется городской фестиваль «Московская весна», который в этот раз будет совмещен с фестивалем «Московская весна, а cappellа». В нем будут участвовать около 160 коллективов из разных стран и городов.

В свою очередь руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщил, что 1 мая состоится традиционное шествие профсоюзов по Красной площади. Также в этот день в столичных парках откроется летний сезон.

Главным событием Дня Победы традиционно станет военный парад на Красной площади, который начнется в 10:00 и будет транслироваться на всех праздничных площадках и в парках города.

Центральным общественным событием станет шествие “Бессмертного полка”. В прошлом году в шествии приняли участие более 500 тыс. человек.
Александр Кибовский
Руководитель департамента культуры Москвы

По его словам, на городских площадках в День Победы праздничные мероприятия начнутся в 13:00, в 18:55 будет объявлена минута молчания, в 19:00 начнутся вечерние концерты, которые завершатся в 22:00 салютом.

Празднование Дня Победы на ВДНХ пройдет на двух площадках — в парке «Останкино» и на площади перед главным входом, где состоится выступление ансамбля песни и пляски имени Александрова. Традиционный концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева состоится на Поклонной горе в 13:00.

«Различного рода праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, также будут проходить в столице в течение всех майских праздников», — добавил Кибовский.

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