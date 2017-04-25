Во дворе по улице Чуйкова появилось огромное озеро, где завелись утки
В Казани во дворе домов по улице Чуйкова появилось новое озеро, где поселились утки и селезни, об этом сообщил народный корреспондент портала Виктор Шамес.
В Казани во дворе домов по улице Чуйкова появилось новое озеро, где поселились утки и селезни, об этом сообщил народный корреспондент портала Виктор Шамес.
— По улице Чуйкова между домами 14 и 16 образовалась огромная лужа, куда с озера Малое Чуйково «переехали» утки, — рассказал казанец.