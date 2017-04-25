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16:54 (мск), источник: Prokazan.ru

Во дворе по улице Чуйкова появилось огромное озеро, где завелись утки

В Казани во дворе домов по улице Чуйкова появилось новое озеро, где поселились утки и селезни, об этом сообщил народный корреспондент портала Виктор Шамес.

Источник: Prokazan.ru

 — По улице Чуйкова между домами 14 и 16 образовалась огромная лужа, куда с озера Малое Чуйково «переехали» утки, — рассказал казанец.

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