Во дворе по улице Чуйкова появилось огромное озеро, где завелись утки

Во дворе по улице Чуйкова появилось огромное озеро, где завелись утки

В Казани во дворе домов по улице Чуйкова появилось новое озеро, где поселились утки и селезни, об этом сообщил народный корреспондент портала Виктор Шамес.