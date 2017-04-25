Садовые перевозки в Челябинске начнутся на два дня раньше

«Мы понимаем, что в этом году оказались в затруднительной ситуации, — рассказал председатель городского парламента Станислав Мошаров. — Логично начать перевозку льготников по садовым маршрутам с выходных. Но закон не дает. Поэтому мы обратились к перевозчику с просьбой пойти навстречу. Мы благодарны компании за то, что он пошел нам на встречу и принял решение начать садовые перевозки раньше и эти два дня возить льготников за счет компании».

Отметим, по федеральному законодательству льготы за проезд по садовым маршрутам действительно могут предоставляться не раньше мая, то есть в этом году — с понедельника. Городские парламентарии откликнулись на просьбы жителей, и решили начать льготные перевозки с 29 апреля.