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13:19 (мск), источник: Uralpress.ru

Садовые перевозки в Челябинске начнутся на два дня раньше

Челябинские депутаты решили запустить садовые перевозки не с 1 мая, а на два дня раньше, чтобы горожане смогли уже в выходные выехать на природу.

Источник: Uralpress.ru

«Мы понимаем, что в этом году оказались в затруднительной ситуации, — рассказал председатель городского парламента Станислав Мошаров. — Логично начать перевозку льготников по садовым маршрутам с выходных. Но закон не дает. Поэтому мы обратились к перевозчику с просьбой пойти навстречу. Мы благодарны компании за то, что он пошел нам на встречу и принял решение начать садовые перевозки раньше и эти два дня возить льготников за счет компании».

Отметим, по федеральному законодательству льготы за проезд по садовым маршрутам действительно могут предоставляться не раньше мая, то есть в этом году — с понедельника. Городские парламентарии откликнулись на просьбы жителей, и решили начать льготные перевозки с 29 апреля.

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