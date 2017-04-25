На Дону открыли сезон шоссейного велоспорта

В этот раз спортсменам пришлось бороться не только друг с другом, но и с необычными для апреля погодными условиями, которые вносили свои коррективы в результаты, особенно юных гонщиков. Этот старт открывает сезон шоссейного велоспорта в Ростовской области.

«Для тренеров подобные соревнования — еще одна возможность присмотреться к своим воспитанникам. Ведь впереди главный старт сезона — Всероссийская Спартакиада», — говорит президент Федерации велоспорта Ростовской области Алексей Вовк.

Вадим Ротачков и Даниил Медведев только что вернулись из Анапы, там проходили всероссийские соревнования. Вадим в выездном турнире показал высокий результат, заняв в одной из дисциплин 4-е место. Спортсмен готовится к Спартакиаде учащихся России и этот старт считает хорошей тренировкой. В этом году финал турнира будет проходить Донском крае, как раз на трассе Ростов-Азов. Его коллега по команде тоже ставит перед собой цель показать достойный результат на Спартакиаде. Но прежде, нужно хорошо проехать все отборочные гонки. Первенство области — одна из них.

За два дня соревнований спортсмены преодолели от 40 до 60 км — в зависимости от возраста. Лучшие результаты показали велосипедисты Шахт, Сальска и Азова. На их счету наибольшее количество наград.