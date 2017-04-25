Казанцам рекомендуют оформлять загранпаспорта заранее

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Чулпан Низамова). Жителям Казани рекомендуют оформлять загранпаспорта заранее, а не в сам сезон летних отпусков, об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по Казани Андрей Шулепов.