Казанцам рекомендуют оформлять загранпаспорта заранее
(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Чулпан Низамова). Жителям Казани рекомендуют оформлять загранпаспорта заранее, а не в сам сезон летних отпусков, об этом на
(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Чулпан Низамова). Жителям Казани рекомендуют оформлять загранпаспорта заранее, а не в сам сезон летних отпусков, об этом на
На сегодня срок оформления заграничных паспортов составляет 30 дней.
«Не стоит оставлять на последний момент оформление заграничных паспортов. Хотелось бы порекомендовать, чтобы граждане обращались за оформлением загранпаспортов заранее, используя портал государственных услуг во избежание очередей», — отметил Андрей Шулепов.