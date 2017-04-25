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15:45 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани проверяют общественный транспорт

В целях снижения уровня аварийности, предупреждения и пресечения нарушений правил дорожного движения на территории края проходит комплексная оперативно-профилактическая операция «Автобус».

Проверки пассажирского транспорта сотрудники Госавтоинспекции планируют провести не только на отправных и конечных пунктах, но и по маршруту движения. Под контроль автоинспекторов попадет техническое состояние транспортного средства, а также соответствие технического состояния и конструкции автобусов требованиям безопасности.

Особое внимание будет обращено на допуск водителей к пассажирским перевозкам, наличие у них необходимой документации и медицинского осмотра. Проверкам подвергнутся транспортные средства, которые используются для перевозок детей. Также инспекторы проверят, как водители исполняют транспортную дисциплину и соблюдают режим труда и отдыха.

Проверять общественный транспорт будут до 3 мая.

При выявлении нарушений к недобросовестным перевозчикам будут применяться меры административного и уголовного принуждения, сообщили ГТРК «Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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