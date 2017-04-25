Нижний Новгород, 25 апреля — АиФ-НН. Фамильные деревья посадят в парке Победы в Нижнем Новгороде в рамках акции «Лес Победы, сообщает городская администрация.

26 апреля в 11.00 в парке на Гребном канале состоится всероссийская акция, в которой примут участие ветераны Великой отечественной войны, школьники и студенты, а также сотрудники администрации города и простые нижегородцы. В этот день будут высажены молодые деревья, цветы и кустарники, которые увековечат память бойцов Советской армии, отдавших долг родине во время Великой отечественной войны.

Каждое посаженное дерево символизирует память о страшных днях, которые пережил советский народ. Сажая фамильное дерево вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, родственники павших героев смогут отдать дань памяти предкам. В парке будут посажены сирень, калина, клен, рябина, розы, астры, флоксы.