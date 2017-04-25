СБУ разрешила российскому рэперу выступить в Киеве после Крыма
В Службе безопасности сообщили, что решение о запрете на въезд в Украину рэпера Баста (Василий Вакуленко) не принималось.
В Службе безопасности сообщили, что решение о запрете на въезд в Украину рэпера Баста (Василий Вакуленко) не принималось.
КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Известный российской рэпер Баста (Василий Вакуленко) 17 июня проведет концерт в Киеве.
Музыкант в 2015 году выступал в Крыму.
Издание «Апостроф» обратилось в Службу безопасности Украины с вопросом о том, принималось ли решение о запрете этому артисту въезжать в Украину в связи с нарушением украинского законодательства.
«По состоянию на 20 апреля 2017 года решение о запрете на въезд в Украину указанной вами персоне Службой безопасности Украины не принималось», — говорится в ответе. Ответ СБУ относительно ситуации с рэпером Баста.
Ранее въезд в Украину запретили российской певице украинского происхождения Лолите Милявской. Она опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, в котором сообщила, что ее в 4 утра сняли с поезда в Конотопе, так как ей запрещен въезд в Украину
Госпогранслужба Украины также запретила въезд в страну сроком на три года Юлии Самойловой, участнице от РФ на конкурсе Евровидение,