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13:15 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

СБУ разрешила российскому рэперу выступить в Киеве после Крыма

В Службе безопасности сообщили, что решение о запрете на въезд в Украину рэпера Баста (Василий Вакуленко) не принималось.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Известный российской рэпер Баста (Василий Вакуленко) 17 июня проведет концерт в Киеве.

Музыкант в 2015 году выступал в Крыму.

Издание «Апостроф» обратилось в Службу безопасности Украины с вопросом о том, принималось ли решение о запрете этому артисту въезжать в Украину в связи с нарушением украинского законодательства.

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«По состоянию на 20 апреля 2017 года решение о запрете на въезд в Украину указанной вами персоне Службой безопасности Украины не принималось», — говорится в ответе. Ответ СБУ относительно ситуации с рэпером Баста.

Ранее въезд в Украину запретили российской певице украинского происхождения Лолите Милявской. Она опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, в котором сообщила, что ее в 4 утра сняли с поезда в Конотопе, так как ей запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма в 2015 году.

Госпогранслужба Украины также запретила въезд в страну сроком на три года Юлии Самойловой, участнице от РФ на конкурсе Евровидение, из-за ее выступления в Крыму. До этого въезд запретили также российской певице Кристине Си, артистке Елене Воробей, российскому актеру Максиму Самарскому, российскому рэперу L’One и российскому певцу Шуре (Александру Медведеву).

Комментарии
2
Андрей Гаряжа
Когда не пускали Самойлову, главный аргумент СБУшников был "закон есть закон". Оказывается, и при "народной власти" закон является частью конской упряжи...
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Андрей Гаряжа
Беспредел какой-то. Или Баста хорошенько Рошену подлизнул?
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