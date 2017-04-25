В Первомай край станет трезвенником
Власти Пермского края вводят сухой закон. 1 мая на территории Перми и Пермского края будет установлен полный запрет на продажу алкогольной продукции.
Власти Пермского края вводят сухой закон. 1 мая на территории Перми и Пермского края будет установлен полный запрет на продажу алкогольной продукции.
Ограничение распространяется только на один день — 1 мая, сообщили в администрации Перми. Нарушение запрета влечет за собой административный штраф, для должностных лиц от трех тысяч до четырех тысяч рублей; для юридических лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.