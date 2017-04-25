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13:28 (мск), источник: Вести - Пермь

В Первомай край станет трезвенником

Власти Пермского края вводят сухой закон. 1 мая на территории Перми и Пермского края будет установлен полный запрет на продажу алкогольной продукции.

Источник: Вести - Пермь

Ограничение распространяется только на один день — 1 мая, сообщили в администрации Перми. Нарушение запрета влечет за собой административный штраф, для должностных лиц от трех тысяч до четырех тысяч рублей; для юридических лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

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