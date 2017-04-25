Прокуратура подключилась к проверке ДЗО, которую проводит администрация Перми
Депутаты гордумы Перми снова заинтересовались деятельностью департамента земельных отношений.
Депутаты гордумы Перми снова заинтересовались деятельностью департамента земельных отношений.
«Были ли проведены проверки после инцидента в ДЗО (в середине февраля замначальника городского департамента земельных отношений Павел Пахунов был арестован правоохранительными органами по подозрению в получении взятки — “Ъ”), сделали ли
Глава Перми Дмитрий Самойлов пояснил, что по итогам ежегодной информации прокуратуры города о состоянии законности составляется план мероприятий, в том числе по конкретным темам.
Прокурор Перми Андрей Назаров добавил, что прокуратура подключилась к внутренней проверке ДЗО, которую уже проводит администрация Перми. По его словам, проверка идет по двум направлениям — коррупционная составляющая и распределение земель.