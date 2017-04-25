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13:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Прокуратура подключилась к проверке ДЗО, которую проводит администрация Перми

Депутаты гордумы Перми снова заинтересовались деятельностью департамента земельных отношений.

«Были ли проведены проверки после инцидента в ДЗО (в середине февраля замначальника городского департамента земельных отношений Павел Пахунов был арестован правоохранительными органами по подозрению в получении взятки — “Ъ”), сделали ли какие-то выводы», — уточнил на думской «пленарке» депутат Александр Филиппов.

Глава Перми Дмитрий Самойлов пояснил, что по итогам ежегодной информации прокуратуры города о состоянии законности составляется план мероприятий, в том числе по конкретным темам.

Прокурор Перми Андрей Назаров добавил, что прокуратура подключилась к внутренней проверке ДЗО, которую уже проводит администрация Перми. По его словам, проверка идет по двум направлениям — коррупционная составляющая и распределение земель.

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