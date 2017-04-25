Пенсионный фонд по Башкирии сообщил график доставки пенсий в майские праздники

Доставка пенсий начнется 2 мая и завершится досрочно — 6 мая за 9 мая. Конкретная дата доставки в праздничные дни заранее была указана в квитанциях к поручению апрельской пенсии.

В кредитные организации перечисление сумм пенсии будет осуществляться в сроки, установленные договорами.

На сегодняшний день отделение ПФР по Башкортостану обеспечивает выплату пенсий более 1,163 млн пенсионеров. Из них 57,3 процента получают пенсии на счета в кредитных организациях, 42,3 процента пенсионеров доставку осуществляет ФГУП «Почта России».