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13:42 (мск), источник: ИА Башинформ

Пенсионный фонд по Башкирии сообщил график доставки пенсий в майские праздники

УФА, 25 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Отделение Пенсионного фонда по Башкортостану опубликовало график доставки пенсий и иных социальных выплат организациями почтовой связи в майские праздники.

Доставка пенсий начнется 2 мая и завершится досрочно — 6 мая за 9 мая. Конкретная дата доставки в праздничные дни заранее была указана в квитанциях к поручению апрельской пенсии.

В кредитные организации перечисление сумм пенсии будет осуществляться в сроки, установленные договорами.

На сегодняшний день отделение ПФР по Башкортостану обеспечивает выплату пенсий более 1,163 млн пенсионеров. Из них 57,3 процента получают пенсии на счета в кредитных организациях, 42,3 процента пенсионеров доставку осуществляет ФГУП «Почта России».

Ежемесячные расходы на выплату пенсии составляют по республике 15,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ОПФР по РБ.

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