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15:44 (мск), источник: РИАЦ

В трех районах на несколько дней отключат горячую воду

В трех районах Волгограда намечена приостановка горячего водоснабжения.

Источник: РИАЦ

Горячего водоснабжения будут лишены жители микрорайона «Семь ветров» и отдельных участков Советского и Красноармейского районов. Ограничение вводится с 26 апреля.

Как поясняют в пресс-службе ООО «Концессии теплоснабжения», по окончании отопительного сезона стартуют плановые мероприятия: начинается подготовка к следующему сезону. В это время ресурсоснабжающая организация приступает к ремонтам, которым предшествуют гидравлические испытания сетей: трубопроводы проверяются на прочность.

В этом году гидравлические испытания начались в ряде районов уже 18 апреля: отключены от горячего водоснабжения Жилгородок (Дзержинский район), участки Тракторозаводского, Красноармейского, Центрального, Ворошиловского и Кировского районов.

26 апреля с 08.00 и до 24.00 28 апреля прекращается ГВС на следующих участках в Дзержинском районе:

Ул. им. 8-й Воздушной армии, 15а, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66.

Б-р 30-летия Победы, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88.

Ул. Землячки, 17 г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а.

Пр. Жукова, 106, 106а, 108.

Ул. Космонавтов, 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47а, 49, 59, 61.

Ул. Симонова, 19а, 19б, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 40, 42.

Ул. Шекснинская, 16а, 18, 20, 22, 24, 34, 38.

Под отключение попадают следующие социально значимые объекты: детские сады № 5, 17, 176, 183, 241, 242, 336, центры развития ребенка № 1, 6, 7, детская школа искусств № 5, детско-юношеская спортивная школа, лицеи № 8, 9, школы № 33, 85, поликлиника № 28.

В Советском районе горячей воды в это же время не будет по адресам:

Ул. Волгоградская, 9, 11, 13, 162.

Ул. Голубятникова, 9, 10, 12.

Ул. Терешковой, 9. Здесь также без ГСВ останутся поликлиника № 31 и межучреждение РЖД.

В Красноармейском районе с утра 26 по 27 апреля 2017 года горячую воду отключат у потребителей, проживающих по адресам:

Ул. Алийская, 16, 18.

Ул. Героев Малой Земли, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 45, 51, 55, 55а.

Ул. Морская, 70 Ул. Сидорова, 3.

Ул. Судостроительная, 39, 39б, 43, 45.

Ул. Электростальская, 11 Детские сады № 16, 79, 138 Училище № 19.

Ул. Доценко, 68, 70.

Ул. Петропавловская, 88.

Без горячей воды останутся детский сад № 179 и плавательный бассейн.

В компании поясняют, что возможно возобновление горячего водоснабжения раньше указанного срока. Добавим, что при условии, если гидравлические испытания трубы выдержат. В противном случае, могут быть и нарушения установленного графика, как это произошло накануне в Жилгородке.

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