Несколько съездов ЗСД закроют на ремонт в апреле и мае

Несколько съездов Западного скоростного диаметра закроют на ремонт, передает пресс-служба компании «Магистраль Северной столицы». Ограничения будут действовать в апреле и мае.

По предварительной информации, дорожники поменяют асфальт на южном и северном участках ЗСД. В связи с этим с 30 апреля до 2 мая будет закрыт съезд на Автомобильную улицу при движении со стороны КАД, с 22.00 5 мая до 20.00 7 мая нельзя будет осуществить въезд на ЗСД со стороны трассы Е-18 «Скандинавия», а с 22.00 19 мая до 14.00 21 мая будет недоступен съезд на КАД в сторону Приморского шоссе.

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать маршруты следования.