Первая в этом году гроза прогремела в Хабаровске

Хабаровск, 25 апреля, AmurMedia.

Первая в этом году гроза застала сегодня врасплох жителей Хабаровска. После довольно кратковременного ненастья горожане могли наблюдать на небе радугу, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Природная сумятица, сопровождаемая дождем, громом и молнией, обрушилась на краевую столицу сегодня в вечерние часы. Однако природное столпотворение продолжалось считанные минуты и закончилось также внезапно, как и началось.

Приятным бонусом для очевидцев разыгравшийся стихии стала первая в этом году радуга. Но и небесная красавица радовала глаз недолго: примерно через четверть часа ее и след простыл.