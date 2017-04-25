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15:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

Первая в этом году гроза прогремела в Хабаровске

После природного столпотворения небо озарила радуга/

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фотографий
13
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Хабаровск, 25 апреля, AmurMedia.

Первая в этом году гроза застала сегодня врасплох жителей Хабаровска. После довольно кратковременного ненастья горожане могли наблюдать на небе радугу, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Природная сумятица, сопровождаемая дождем, громом и молнией, обрушилась на краевую столицу сегодня в вечерние часы. Однако природное столпотворение продолжалось считанные минуты и закончилось также внезапно, как и началось.

Приятным бонусом для очевидцев разыгравшийся стихии стала первая в этом году радуга. Но и небесная красавица радовала глаз недолго: примерно через четверть часа ее и след простыл.

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