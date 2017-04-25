Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Птица уничтожила стратегический бомбардировщик США за 112 млн. $
Украинский министр заявил, что США дали четкий сигнал Киеву
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
«Металл горел, как дерево»: как погиб космонавт КомаровВоспоминания о первом пилотируемом космическом полете, закончившемся трагедией
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
As: Лев может сменить Зидана в «Реале»
Радулов: Был звонок из ФХР, но в сборную не еду
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
"Нам нужно на что-то есть": Волочкова призналась в долгах
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
15Роботы в Пальмире
10Полюс холода
8Возвращение христиан в Каракош
13:51 (мск), источник: АиФ Омск

Полпред Президента пообещал помочь омичу устроить дочь в детсад

Сергей Меняйло взял вопрос под личный контроль.

Сергей Меняйло, полпред Президента в СФО, взял под личный контроль устройство в садик юной омички, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Житель Омска Андрей Матвеев обратился в приёмную Президента, чтобы решить проблему с местом в детском саду для его дочери, которой через несколько месяцев исполнится три года.

Ребёнка поставили в очередь на второй день после рождения. Позже у девочки появились проблемы с речью, поэтому садик выбирали коррекционный — с логопедом. Её хотели отдать в детский сад № 100. Но им предложили путёвку в 33-й — он дальше от дома и без логопеда.

Сергей Меняйло поручил мэру Омска в течение месяца предоставить родителям ответ с указанием даты, когда девочка будет зачислена в детский сад № 100:

«Я не вижу, в чём принципиальная нерешаемость этого вопроса. Давайте учтём просьбу родителей, чтобы они могли устроить своего ребёнка, и одной проблемой в Омске станет меньше».

Вячеслав Двораковский сообщил, что даст распоряжение департаменту образования Омска.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Дети на переезде. Почему столкнулись поезд и школьный автобус под Омском
Медведев рассказал о личных проверках состояния дорог за рулем
Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом на родине
США перебросят новейшие истребители к границе России
Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота
Жан-Мари Ле Пен посоветовал дочери вести кампанию, как Трамп
Mail.Ru Group вложит $100 млн в разработчиков игр
Из-за обрушения склада PepsiСo реки сока потекли в Дон
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
Верховный суд попросили исключить из ПДД два знака Речь идет о возможность исключения из правил дорожного движения знаков, запрещающих остановку и стоянку автомобилей
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
В Думе планируют компенсировать молодым семьям часть ипотеки
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь