Полпред Президента пообещал помочь омичу устроить дочь в детсад

Сергей Меняйло, полпред Президента в СФО, взял под личный контроль устройство в садик юной омички, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Житель Омска Андрей Матвеев обратился в приёмную Президента, чтобы решить проблему с местом в детском саду для его дочери, которой через несколько месяцев исполнится три года.

Ребёнка поставили в очередь на второй день после рождения. Позже у девочки появились проблемы с речью, поэтому садик выбирали коррекционный — с логопедом. Её хотели отдать в детский сад № 100. Но им предложили путёвку в 33-й — он дальше от дома и без логопеда.

Сергей Меняйло поручил мэру Омска в течение месяца предоставить родителям ответ с указанием даты, когда девочка будет зачислена в детский сад № 100:

«Я не вижу, в чём принципиальная нерешаемость этого вопроса. Давайте учтём просьбу родителей, чтобы они могли устроить своего ребёнка, и одной проблемой в Омске станет меньше».

Вячеслав Двораковский сообщил, что даст распоряжение департаменту образования Омска.