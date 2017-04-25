Медведеву рассказали в Омске о старушке, которая решила пожить после концерта

Форум открыл заместитель председателя Государственной Думы России Сергей Неверов. Он отметил, что сам формат мероприятия с предварительным обсуждением важных проблем был предложен премьер-министром Дмитрием Медведевым. Мероприятия форума стартовали в Омске с утра и обсуждения проходили сразу на четырех площадках, а по итогам работы будет вынесена резолюция.

Одной из первых слово предоставили директору Центра народного творчества, которая сумела привлечь внимание зала душераздирающей лайф-стори, из-за которой премьер-министр России Дмитрий Медведев даже оторвался от своего планшета.

Нелли Бут, директор центра народного творчества Омской области:

— Мы включили «12 канал» и узнали, что на форуме не будет обсуждаться культура села. И это обидно. Местный клуб всегда был многогранен. Под его крышей объединялись самые разные направления. Ключевая задача домов культуры — просвещение и воспитание. К нам приходят 90 процентов всех посетителей культурных заведений. Но мы отстали технически. Поэтому сейчас важна модернизация домов культуры. Спасибо, Владимир Ростиславович (Мединский) и Дмитрий Анатольевич (Медведев), за последние 10 лет не было таких вливаний, какие были сделаны за прошлый год.

Бут отметила, что благодаря новому федеральному проекту будет запущено 30 сельских кинотеатров, однако в стране нужно отремонтировать 40 тысяч объектов культуры, а это нереально, поэтому она предложила ввести для реализации пятилетку.

Нелли Бут, директор центра народного творчества Омской области:

— У нас в стране много сел, которые не имеют стационарного обслуживания. Культурные блага должны дойти до каждого жителя. Дома культуры должны быть передвижными, со спутниковым оборудованием. Положительный опыт передвижных автопоездов уже есть. Вот в Тамбовской области старушка очень осталась довольна. У нас мощная армия самодеятельных коллективов. Бурановские бабушки получили популярность во всей стране. И наши бабушки нисколько не хуже.

И в качестве примера того, как культура поднимает дух омичей, женщина привела в пример историю с одной из старушек, которая выразила своему внуку впечатление от одного из концертов.

«Я вроде бы уже помирать собралась, а сейчас посмотрела и решила, что еще поживу. Прямо жить захотелось», — процитировала руководитель ДК жизнелюбивую старушку. Услышав эту историю, премьер Дмитрий Медведев перестал делать пометки в своем планшете и стал внимательно слушать деятельницу культуры, ратующую за сельские проекты.