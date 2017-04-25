Живые подарки российского президента

Источник: РИА "Новости"

Губернатор японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ рассказал парламентариям из Приморского края, прибывшим в Акиту, о своем котике. Кота по кличке Мир породы невская маскарадная ему подарил президент России Владимир Путин в 2012 году — эту любезность он оказал японскому губернатору в качестве ответного подарка. Дело в том, что в 2011 году Норихиса Сатакэ прислал российскому президенту щенка породы акита-ину в знак благодарности за помощь, оказанную Россией Северо-Восточному региону Японии, пострадавшему от сильного землетрясения и цунами в марте 2011 года. В 2016 году повзрослевшая собака по кличке Юмэ (в переводе с японского — Мечта) встречалась с японскими журналистами — тогда глава государства привел собаку на интервью сотрудникам японского телеканала «Ниппон» и издания «Иомиури».

Владимир Путин с собакой Юмэ породы акита-ину перед началом интервью в Кремле телекомпании "Ниппон" и газете "Иомиури" в преддверии официального визита в Японию | Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин сообщил журналистам, что собака у него строгая и выполняет охранные функции.

Общение с журналистами было отмечено конфузом — по поводу другой собаки. В преддверии визита российского президента японцы захотели подарить ему кобеля породы актина-ину, чтобы у Юмэ появился кавалер. Однако Кремль от такого подарка отказался. А вот подаренный японскому губернатору кот строгим не кажется и охранных функций, скорее всего, не выполняет. По словам Сатакэ, кот взрослеет на глазах: после того как на официальном сайте префектуры появились его последние фотографии, многие отметили, что его морда приобретает японские черты.

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В котах породы невская маскарадная и правда есть что-то азиатское — темная мордочка, напоминающая маску (благодаря ей представленная в 1988 году в Ленинграде новая порода получила свое название), делает котов этой породы похожими на сиамских. Однако на этом сходство заканчивается: невская маскарадная — это на самом деле старая добрая сибирская кошка, только необычного окраса. Как утверждают фелинологи, порода появилась «естественным образом» — как плод любви сиамских и сибирских котов. Сейчас крепкие крупные коты с мягкой шерсткой — гордость российских заводчиков. Они даже утверждают, что эти коты практически не вызывают аллергии.

Невский маскарадный кот — не единственное животное, которое преподносил российский президент государственным деятелям из других стран.

В том же 2012 году он подарил тогдашнему президенту Венесуэлы Уго Чавесу щенка черного русского терьера — собаку в сентябре 2012-го вручил ему глава «Роснефти» Игорь Сечин. Эта порода была выведена в Советском Союзе после войны в питомнике «Красная звезда» — черных терьеров неофициально называют «собаками Сталина». Как и собаки породы акита-ину, черные терьеры весьма строги: это служебно-сторожевая собака — крепкая, сильная, не боящаяся морозов, но требующая ухода и воспитания. В начале 2016 года живой подарок от Владимира Путина получил король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа: российский президент подарил ему коня ахалтекинской породы по кличке Хаджибек и получил взамен меч из дамасской стали, сделанный по заказу короля. Это произошло после переговоров по поводу сотрудничества двух стран в энергетической, газовой, военной и других сферах. Подарок оказался поистине королевским — как выяснила «Газета.Ru», такой конь стоит примерно «как два роллс-ройса». Ахалтекинского скакуна Владимир Путин вручил Хамаду бен Исе аль-Халифе в Сочи — туда четырехлетний Хаджибек прилетел из питомника, находящегося в Рязанской области в 250 км от Москвы.

Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа во время передачи жеребца ахалтекинской породы по кличке Хаджибек королю Бахрейна в резиденции "Бочаров ручей" | Источник: РИА "Новости"

Ахалтекинцы — порода древняя и очень редкая. Оттого и ценная.

Это очень красивые, умные животные: король Бахрейна наверняка высоко оценил такой подарок.