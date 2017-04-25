Такси «Максим» оштрафовали на три миллиона рублей

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УФАС региона.

Поводом для административного дела стала жалоба конкурентной компании. В УФАС согласились с ней, признав, что ООО «Максим — Нижний Тагил» нарушает закон о конкуренции. В ведомстве уточнили, что в компании искусственно управляли стоимостью на заказы во всем городе.