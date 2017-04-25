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13:54 (мск), источник: Nakanune.ru

Такси «Максим» оштрафовали на три миллиона рублей

Свердловское УФАС назначило административное наказание в виде штрафа на три миллиона рублей службе заказа такси «Максим» в Нижнем Тагиле.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УФАС региона.

Поводом для административного дела стала жалоба конкурентной компании. В УФАС согласились с ней, признав, что ООО «Максим — Нижний Тагил» нарушает закон о конкуренции. В ведомстве уточнили, что в компании искусственно управляли стоимостью на заказы во всем городе.

«Ведомство признало факт нарушения ч. 5 ст. 11 Закона о защите конкуренции, выразившегося в координации ООО “Максим — Нижний Тагил” экономической деятельности фрахтовщиков, предоставляющих услуги по договору фрахтования легкового такси в городе Нижний Тагил, которая приводит (может привести) к установлению и поддержанию максимального размера платы на соответствующие услуги путем его установления при принятии заказов от фрахтователей», — сообщили в пресс-службе.

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