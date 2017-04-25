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13:55 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Следователи допрашивают сотрудников шахты «Центральная»

Расследование ЧП в Пласте продолжается.

Следователи допрашивают сотрудников шахты «Центральная». В первую очередь тех, кто отвечает за обеспечение техники безопасности, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В результате обрушения породы погибли двое горняков, один пострадавший с тяжелыми травмами находится в Челябинской областной больнице. Возможно, ему потребуется гемодиализ. Губернатор Борис Дубровский распорядился выплатить материальную помощь раненому, а также семьям погибших. Компания «Южуралзолото» (это ее шахта) выплатит семьям погибших горняков по одному миллиону рублей. Все версии ЧП сейчас отрабатывает оперативный штаб. В него вошли представители различных ведомств.

Сегодня издание «Коммерсант» публикует сведения о том, что на шахте «Центральная» нет собственного профкома, поскольку, по данным Федерации профсоюзов, работникам «не позволяют» его организовать. Смерть горняков в Пласте далеко не первая. И газета напоминает, что руководству предприятия до сих пор удавалось оставаться безнаказанным.

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