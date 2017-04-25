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13:59 (мск), источник: СуперОмск

При визите Медведева за омичами следил снайпер

Во вторник, 25 апреля, в Омске с рабочим визитом находится премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который приехал на форум «Единой России» по культуре.

Премьер прибыл вместе со своим автомобилем — вероятно, бронированным, внедорожником Mercedes. А за безопасностью политика следил как минимум один снайпер — его заметили омичи на крыше Омской филармонии, где проходит непосредственно итоговая часть форума.

Ствол снайперской винтовки был направлен в сторону улицы Ленина. Вполне вероятно, что с других сторон здания дежурили и другие стрелки.

Напомним, снайперы были замечены омичами и во время предыдущего визита Медведева в Омск.

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