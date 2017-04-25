При визите Медведева за омичами следил снайпер
Во вторник, 25 апреля, в Омске с рабочим визитом находится
Во вторник, 25 апреля, в Омске с рабочим визитом находится
Премьер прибыл вместе со своим автомобилем — вероятно, бронированным, внедорожником Mercedes. А за безопасностью политика следил как минимум один снайпер — его заметили омичи на крыше Омской филармонии, где проходит непосредственно итоговая часть форума.
Ствол снайперской винтовки был направлен в сторону улицы Ленина. Вполне вероятно, что с других сторон здания дежурили и другие стрелки.
Напомним, снайперы были замечены омичами и во время предыдущего визита Медведева в Омск.