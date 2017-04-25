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14:01 (мск), источник: СуперОмск

Режиссер Говорухин посетовал на «тупых американцев» и омские зарплаты

Очередное выступление видного культурного деятеля из столицы прозвучало на культурном форуме «Единой России» в Омске.

Известный режиссер, председатель комитета Госдумы России по культуре затронул тему чтения и «тупых американцев».

«Коллеги, я бы хотел поговорить о том, о чем забыли — о книгочтении. СССР — самая читающая в мире страна — миф. В последние годы читателей стало крайне мало. Люди постарше помнят книжные магазины тех лет — ни Жюля Верна, ни Дюма, ни Евтушенко, ни Распутина. Со временем мы поняли, что дефицит книг сменился дефицитом читателей. По данным “Левада-Центра”, 40% населения не прочитали ни одной книги за год. Это три книги в среднем на человека, в Германии — 11, в США — 12. Вот вам и тупые американцы», — отметил режиссер.

Более того, по мнению деятеля культуры, подорожание книг никак не может положительно сказаться на любви россиян к чтению.

«Был в вашем городе в книжном магазине. Неизвестный автор, написано “мировой бестселлер”. Переворачиваю — 997 рублей. Это же какие у вас в Омске зарплаты, если вы такие книги покупаете», — под дружный смех зала понитересовался Говорухин.

Под бурные аплодисменты режиссер закончил свою речь, а премьер-министр страны Дмитрий Медведев, периодически что-то перечитывая в своем планшете, встал за трибуну.

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