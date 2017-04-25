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14:19 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Гродненском районе открылся музей писанки

Необычный музей пасхальной писанки открылся в городском поселке Сопоцкин Гродненского района. В нем собрано более 500 яиц, разукрашенных различными способами. Большинство — в соответствии с местными традициями. Технология изготовления сапоцкинских писанок включена в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси как элемент нематериального культурного наследия.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Здесь также можно познакомиться с пасхальными традициями, увидеть оригинальные открытки, приобрести первоначальные навыки владения мастерством росписи яиц.

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— Фирменная краска готовится из ржавых гвоздей, коры ольхи и дуба, уксуса. Также необходимы для росписи воск и специальный писак — деревянная палочка с гвоздиком, — делится заведующая филиалом Сопоцкинского культурно-туристического центра Анна Голубцова. — На мастер-классы приезжают к нам круглый год. С удовольствием обучаются у нас новой для себя технике не только белорусские, но иностранные туристы.

Можно тут увидеть и уникальные иконы на страусиных яйцах народной умелицы из агрогородка Озеры Ларисы Косицкой с изображением лика святых. Привезли в музей свои изделия и мастера из польского города Липска. В отличие от черно-белых сопоцкинских писанок липкие бывают не только этого, но и другого цвета.

Главной хранительницей местных традиций считается Антонина Юрченя. Среди мастеров, чьи работы представлены в музее, единственный мужчина — Станислав Змитрович. Он уже полвека заниматься росписью. Чаще всего он рисует солнце. Говорит потому, что после долгой зимы приходит светлый праздник Пасхи. Самый старший здешний умелец — Мария Масевич. Ей уже 85лет.

Благодаря безвизовому режиму на открытии музея побывали не только гости из Польши, но и туристы из Франции и Голландии.

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