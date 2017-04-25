В Гродненском районе открылся музей писанки

— Фирменная краска готовится из ржавых гвоздей, коры ольхи и дуба, уксуса. Также необходимы для росписи воск и специальный писак — деревянная палочка с гвоздиком, — делится заведующая филиалом Сопоцкинского культурно-туристического центра Анна Голубцова. — На мастер-классы приезжают к нам круглый год. С удовольствием обучаются у нас новой для себя технике не только белорусские, но иностранные туристы.

Можно тут увидеть и уникальные иконы на страусиных яйцах народной умелицы из агрогородка Озеры Ларисы Косицкой с изображением лика святых. Привезли в музей свои изделия и мастера из польского города Липска. В отличие от черно-белых сопоцкинских писанок липкие бывают не только этого, но и другого цвета.

Главной хранительницей местных традиций считается Антонина Юрченя. Среди мастеров, чьи работы представлены в музее, единственный мужчина — Станислав Змитрович. Он уже полвека заниматься росписью. Чаще всего он рисует солнце. Говорит потому, что после долгой зимы приходит светлый праздник Пасхи. Самый старший здешний умелец — Мария Масевич. Ей уже 85лет.

Благодаря безвизовому режиму на открытии музея побывали не только гости из Польши, но и туристы из Франции и Голландии.