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14:09 (мск), источник: Om1.ru

Через границу Омска пытались перегнать лошадей

Животных перегнали в Россию незаконным образом.

В Управлении Россельхоза по Омской области сообщили о попытке перегона животных из Казахстана в Россию.

21 апреля в Черлакском районе сотрудники госветнадзора и Пограничной службы обнаружили, что из Республики Казахстан на территорию России несанкционированно перегнали 7 лошадей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, скорее всего, животные попали в Россию из Павлодарской области Казахстана.

Специалисты Россельхознадзора перегнали лошадей в село Кузнецовка, где оставили на карантин, а сотрудники госветслужбы провели клинический осмотр животных.

Личность владельца животных установить удалось — им оказался гражданин Казахстана.

В настоящее время лошадей вернули обратно владельцу в соседнее государство. Хозяина животных привлекли к административной ответственности и оштрафовали.

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