Через границу Омска пытались перегнать лошадей
Животных перегнали в Россию незаконным образом.
Животных перегнали в Россию незаконным образом.
В Управлении Россельхоза по Омской области сообщили о попытке перегона животных из Казахстана в Россию.
21 апреля в Черлакском районе сотрудники госветнадзора и Пограничной службы обнаружили, что из Республики Казахстан на территорию России несанкционированно перегнали 7 лошадей. Как сообщили в
Специалисты Россельхознадзора перегнали лошадей в село Кузнецовка, где оставили на карантин, а сотрудники госветслужбы провели клинический осмотр животных.
Личность владельца животных установить удалось — им оказался гражданин Казахстана.
В настоящее время лошадей вернули обратно владельцу в соседнее государство. Хозяина животных привлекли к административной ответственности и оштрафовали.