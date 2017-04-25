В центре Воронежа строители мешают устранить коммунальную аварию
25 апреля сотрудники воронежского водоканала обнаружили на улице 20 лет Октября, 26 утечку воды. Однако оперативно устранить повреждение на трубопроводе рабочим не удалось.
25 апреля сотрудники воронежского водоканала обнаружили на улице 20 лет Октября, 26 утечку воды. Однако оперативно устранить повреждение на трубопроводе рабочим не удалось.
Как сообщили в
— Наши специалисты не могут приступить к устранению технологического нарушения на водопроводной сети, пока владелец построек не демонтирует вагончики и бетонный забор. Мы уже направили письма во все инстанции, чтобы в кратчайшие сроки установить владельца стройплощадки, — рассказал директор по производству ООО «РВК-Воронеж» Юрий Ленченков.
В компании отмечают, что сооружения, самовольно возведенные в