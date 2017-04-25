В центре Воронежа строители мешают устранить коммунальную аварию

Как сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж», устранению коммунальной аварии помешали строители — на проблемном участке находится стройплощадка, бетонный забор возведен прямо на водоводе.

— Наши специалисты не могут приступить к устранению технологического нарушения на водопроводной сети, пока владелец построек не демонтирует вагончики и бетонный забор. Мы уже направили письма во все инстанции, чтобы в кратчайшие сроки установить владельца стройплощадки, — рассказал директор по производству ООО «РВК-Воронеж» Юрий Ленченков.