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14:18 (мск), источник: 36on.ru

В центре Воронежа строители мешают устранить коммунальную аварию

25 апреля сотрудники воронежского водоканала обнаружили на улице 20 лет Октября, 26 утечку воды. Однако оперативно устранить повреждение на трубопроводе рабочим не удалось.

Как сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж», устранению коммунальной аварии помешали строители — на проблемном участке находится стройплощадка, бетонный забор возведен прямо на водоводе.

— Наши специалисты не могут приступить к устранению технологического нарушения на водопроводной сети, пока владелец построек не демонтирует вагончики и бетонный забор. Мы уже направили письма во все инстанции, чтобы в кратчайшие сроки установить владельца стройплощадки, — рассказал директор по производству ООО «РВК-Воронеж» Юрий Ленченков.

В компании отмечают, что сооружения, самовольно возведенные в санитарно-защищенной зоне, а также земляные работы, проводимые в ней несанкционированно, очень осложняют работу предприятия. Сейчас в Воронеже насчитывается более 200 таких объектов. Среди них — павильоны, гаражи, автомойки и автостоянки.

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