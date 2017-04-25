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15:55 (мск), источник: ДЕЙТА

В среду многие дома Владивостока останутся без воды

Городские службы проводят аварийно-ремонтные работы в системе водоснабжения Владивостока в среду, 26 апреля, об этом ИА Дейта сообщили в КГУП «Приморский водоканал».

В связи с этим без холодной воды останутся жильцы по следующим адресам:

50 лет ВЛКСМ ул. 1, 11, 15, 17, 19, 19А, 2, 20, 21, 22, 23, 24/1, 25, 26, 26А, 26Б, 26 В, 27, 28, 30, 30А, 30Б, 30 В, 32, 4, 20А, 22 стр. 1, 28 стр. 2,

60 лет ВЛКСМ ул. 12, 14, 14А, 16, 3,

Борисенко ул. 35, 42, 44, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70,

Героев Хасана ул. 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 4, 6, 7, 1Б, 4/1, 13 Г, 6/1, 12А,

Гризодубовой ул. 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 50, 51, 53, 55, 57,

Марины Расковой ул. 1, 2, 24, 2А, 2 В, 3, 4, 4Б, 5, 6, 7, 9, 2/1, 2А стр. 1, 6 стр. 1, 5 стр. 1, 4 стр. 1, 2А стр. 2, 2А стр. 3,

Монтажная ул. 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7,

Нестерова ул. 10, 11, 13, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5А,

Никифорова ул. 45, 53, 55А,

Новожилова ул. 12, 2, 5, 7, 8,

Патрокл ул. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 2, 4, 6, 6 стр. 1, 10 стр. 1,

Полины Осипенко ул. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 29, 29А, 30, 34, 35, 37, 37А, 39, 58, 64, 66, 7, 9, 18, 5, 4А, 31/2,

Полярная ул. 1, 1/1, ½, 1/3, ¼, 1/5, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 7 В, 7 Г, 8, 9, 1 стр. 1, 1/1 стр. 2, 7Б стр. 1, ½ стр. 1,

Сафонова ул. 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 6, 7, 8, 8А, 9, 20 стр. 1,

Сахалинская ул. 11А, 3, 3 В, 4А, 5, 5А, 8,

Связи ул. 1, 17, 19, 1А, 20, 22, 22А, 22Б, 24, 3, 5, 22 стр. 1,

Слуцкого ул. 11, 13, 14, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 17, 19, 5А, 5А стр. 3, 15, 5А стр. 6,

Строительная 2-я ул. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 18Б, 19, 20, 20А, 20Б, 21, 7, 8, 9,

Строительная 3-я ул. 10, 11, 12, 13, 14, 14Б, 15, 16, 17, 18, 18А, 18Б, 19, 20, 8, 9,

Талалихина ул. 1, 10, 11А, 12, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 3А,

Часовитина ул. 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 21, 23, 25, 27, 3, 5, 7, 9, 17 стр. 1, 10 стр. 1, 11 стр. 1, 1 стр. 1,

Таисия Масина.

Фото: ИА Дейта.

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