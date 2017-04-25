Около 1 тыс. школьников Челябинска смогут подзаработать летом 2017 года

В Челябинске летним трудоустройством удастся охватить около 1 тыс. школьников — ребята смогут заработать деньги в традиционных трудовых отрядах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Мы снова сформируем трудовые отряды во время каникул, которые будут работать на улицах города и выполнять работы по благоустройству, уборке улиц и прочее. Работая неполный день в течение месяца, они получат около 4 тыс. рублей», — отметил председатель Гордумы Станислав Мошаров.

Отряды планируется формировать на базе образовательных учреждений. Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются подростки из семей безработных граждан, неполных, многодетных и малообеспеченных семей.

Планируется трудоустроить 949 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Трудовая смена будет длиться месяц при трехчасовом рабочем дне.