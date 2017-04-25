В Уфе спасли кошку, просидевшую неделю взаперти

Неделю жители дома № 70/1 по улице Ушакова наблюдали, как в подъезде изнывает от голода и жажды пушистая серая кошечка. В подвале шуровали сантехники — меняли заглушки. Мурка проскочила внутрь, а выйти не успела — ловушка захлопнулась.

День и ночь киска звала на помощь, но люди проходили мимо.

— В понедельник не выдержала и позвонила девушка, — говорит волонтер Анастасия. — Мы в ЖЭУ побежали за ключами, а нас прогнали — мол, уже поздно, приходите завтра. Пришлось прутья выломать. Пока кошку доставали, она лапками за руки хваталась, представляете? На шум вышел жилец с первого этажа — смотрел на нас, как на дураков: «Подумаешь — кошка взаперти вторую неделю».

Пока страдалица временно живет у Насти:

— Кошка сильно напугана — на руки не идет, шипит — видимо, здорово настрадалась. Ест все подряд — столько дней без еды просидела.

Породистой Мурке повезло — ей нашли новую хозяйку. Но и старого владельца волонтеры мечтают отыскать — посмотреть в глаза.