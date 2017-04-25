В Казани 3, 5, 7—9 мая частично перекроют движение транспорта

Программу празднования 72-й годовщины Дня Победы в Татарстане представила помощник президента РТ Лейла Фазлеева. В этот день во всех городах и районах республики пройдет общественная акция «Бессмертный полк».

В Казани на 10 утра намечено торжественное прохождение войск татарстанского гарнизона по площади Тысячелетия. Сбор участников акции «Бессмертный полк» начнется в 13.00 на ул. Толстого. Старт колонны — в 15.00. Её маршрут пройдет по ул. Карла Маркса с переходом на ул. Лобаческого, по ул. Кремлёвская до площади 1000-летия. Общая протяженность маршрута составит 2 км. Ожидается, что акция завершится в 17.00. Затем на площади Тысячелетия состоится концерт и салют.

«Участвовать в акции может каждый желающий, присоединиться к движению можно в любой точке, — сообщила Лейла Фазлеева. — Но лучше добраться до нужной точки не на личном, а на общественном транспорте». В связи с прохождением «Бессмертного полка» с 13.00 до 17.00 перекроют участок по ул. К Маркса. 20 автобусных и пять троллейбусных маршрутов перенаправят по ул. Вишневского к парку Горького.

3 и 5 мая, а также 7 и 8 мая состоятся тренировки и генеральная репетиция программы на площади Тысячелетия. Поэтому с 18.00 там будет ограничено движение. Вечером 3 и 5, а также 9 мая будет ограничено движение личного транспорта по мосту Миллениум от ул. Сибгата Хакима, а общественный транспорт будет ходить. 9 мая с утра и до 22.00 в связи с праздничными мероприятиями будет перекрыто движение по площади Тысячелетия.