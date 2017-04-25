Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Уральский онколог наживался на пациентах
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
О чем может рассказать игра ребенка
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Живые подарки российского президентаКаких животных и кому дарил Владимир Путин
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
As: Лев может сменить Зидана в «Реале»
Радулов: Был звонок из ФХР, но в сборную не еду
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
"Нам нужно на что-то есть": Волочкова призналась в долгах
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
ГИБДД рассказала, за что могут аннулировать уже выданные права
В США бензин оказался дешевле, чем в России
Фоторепортажи
22Цвет нации
10Протест одного
15Роботы в Пальмире
8Возвращение христиан в Каракош
15:50 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани 3, 5, 7—9 мая частично перекроют движение транспорта

Движение личного и общественного транспорта будет ограничено в Казани 9 мая, сообщили 25 апреля на брифинге в Доме правительства республики.

Источник: Аргументы и факты

Программу празднования 72-й годовщины Дня Победы в Татарстане представила помощник президента РТ Лейла Фазлеева. В этот день во всех городах и районах республики пройдет общественная акция «Бессмертный полк».

В Казани на 10 утра намечено торжественное прохождение войск татарстанского гарнизона по площади Тысячелетия. Сбор участников акции «Бессмертный полк» начнется в 13.00 на ул. Толстого. Старт колонны — в 15.00. Её маршрут пройдет по ул. Карла Маркса с переходом на ул. Лобаческого, по ул. Кремлёвская до площади 1000-летия. Общая протяженность маршрута составит 2 км. Ожидается, что акция завершится в 17.00. Затем на площади Тысячелетия состоится концерт и салют.

«Участвовать в акции может каждый желающий, присоединиться к движению можно в любой точке, — сообщила Лейла Фазлеева. — Но лучше добраться до нужной точки не на личном, а на общественном транспорте». В связи с прохождением «Бессмертного полка» с 13.00 до 17.00 перекроют участок по ул. К Маркса. 20 автобусных и пять троллейбусных маршрутов перенаправят по ул. Вишневского к парку Горького.

3 и 5 мая, а также 7 и 8 мая состоятся тренировки и генеральная репетиция программы на площади Тысячелетия. Поэтому с 18.00 там будет ограничено движение. Вечером 3 и 5, а также 9 мая будет ограничено движение личного транспорта по мосту Миллениум от ул. Сибгата Хакима, а общественный транспорт будет ходить. 9 мая с утра и до 22.00 в связи с праздничными мероприятиями будет перекрыто движение по площади Тысячелетия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Границы дозволенного: 6 ошибок, которые совершают 99% женщин. Психолог
Медведев осадил критиков, «не смотревших, но осуждающих»
Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом на родине
Националиста Демушкина осудили на 2,5 года колонии за экстремизм
Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота
Жан-Мари Ле Пен посоветовал дочери вести кампанию, как Трамп
«Почта России» закрыла все пункты доступа в интернет
Из-за обрушения склада PepsiСo реки сока потекли в Дон
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
7 ошибок в оформлении загородного дома
Россиян освободят от поверок счетчиков
Составлен рейтинг регионов с лучшими тарифами ЖКХ
Появились первые списки хрущевок, идущих под снос
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь