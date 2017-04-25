Собака не узнала сильно похудевшего хозяина
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Собака не узнала своего хозяина после того, как он отсутствовал дома больше месяца.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Собака не узнала своего хозяина после того, как он отсутствовал дома больше месяца.
Шейн Годфри из штата Северная Каролина потерял около 23 килограммов
Видео выложил на Facebook сам Годфри. На кадрах видно, что вначале собака громко лает и боится подходить к мужчине, но потом узнает Шейна по запаху и бросается к нему.
«Эта реакция, как только он (пес — ред.) узнает твой запах, — бесценна», — сообщает Годфри в подписи к видео.