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15:32 (мск), источник: РИА Новости

Собака не узнала сильно похудевшего хозяина

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Собака не узнала своего хозяина после того, как он отсутствовал дома больше месяца.

Шейн Годфри из штата Северная Каролина потерял около 23 килограммов из-за операции, сообщает местный канал WBTV.

Видео выложил на Facebook сам Годфри. На кадрах видно, что вначале собака громко лает и боится подходить к мужчине, но потом узнает Шейна по запаху и бросается к нему.

«Эта реакция, как только он (пес — ред.) узнает твой запах, — бесценна», — сообщает Годфри в подписи к видео.

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