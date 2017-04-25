Собака не узнала сильно похудевшего хозяина

Шейн Годфри из штата Северная Каролина потерял около 23 килограммов из-за операции, сообщает местный канал WBTV.

Видео выложил на Facebook сам Годфри. На кадрах видно, что вначале собака громко лает и боится подходить к мужчине, но потом узнает Шейна по запаху и бросается к нему.