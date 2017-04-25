Синоптики предупредили о проливных дождях в Москве в четверг и пятницу

По данным ведомства, в ночь на четверг, 27 апреля, в Москве выпадет до 6 мм, днем в четверг — до 7 мм осадков.

В пятницу днем в Москве копилка осадков пополнится 4 мм, в ночь на субботу выпадет еще до 6 мм осадков.

Суммарно с вечера среды — к утру субботы в городе может выпасть до 23 мм осадков или 45% месячной нормы, которая в мае составляет 51 мм. Дожди в Москве будут сопровождаться усилением ветра, порывы которого могут достигать 15 м\с.

Гидрометцентр России информирует, что уже в среду днем в Москве потеплеет до 15−17, а по области — до 18 градусов. Он также сообщает о сильных дождях в четверг и пятницу, облачной погоде и порывах ветра до 15 м/с.