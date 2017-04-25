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17:50 (мск), источник: Фонтанка

Горсуд велел демонтировать доску Колчаку

Мемориальная доска адмиралу Александру Колчаку будет демонтирована в Петербурге. К такому выводу 25 апреля пришел Санкт-Петербургский городской суд.

Источник: Reuters

Он оставил в силе постановление Смольнинского райсуда, велевшего убрать доску, предает из зала заседаний журналист «Фонтанки».

«Решение Смольнинского районного суда оставить без изменения, жалобу некоммерческого партнерства “Белое дело” — без удовлетворения», — отметил судья Игорь Чуфистов.

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Ранее не заседании Горсуда выступили сторонники прокоммунистического движения «Суть времени» и партнерства «Белое дело», сошедшиеся в юридической схватке по поводу мемориального объекта. «Колчак был полной посредственностью, заурядностью и не заслуживает досок», — считает представитель «Сути времени» адвокат Олег Барусков. «Это странная логика, не основанная на законе — нельзя ставить памятники нереабилитированным лицам», — парировал сторонник «Белого дела» Даниил Петров.

Свою позицию также озвучили Смольный и комитет по культуре, чей представитель заявила: «Решение Смольнинского районного суда подлежит отмене. Ни одним нормативным актом не предусмотрено, что личность, которой ставится мемориальная доска, должна иметь безупречную репутацию».

Напомним, мемориальная доска адмиралу Колчаку в ноябре 2016 года появилась на Большой Зелениной улице, 3. Колчак отмечен как «выдающийся русский учёный, офицер и исследователь». Представители коммунистического движения «Суть времени» в январе 2017 года добились демонтажа объекта через Смольнинский райсуд — судья Татьяна Матусяк согласилась с доводами, что Колчак до сих пор считается в России военным преступником и не реабилитирован. Установка доски вызвала ожесточённые споры в Сети, мемориальный объект несколько раз закрашивали краской.

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