Горсуд велел демонтировать доску Колчаку

Ранее не заседании Горсуда выступили сторонники прокоммунистического движения «Суть времени» и партнерства «Белое дело», сошедшиеся в юридической схватке по поводу мемориального объекта. «Колчак был полной посредственностью, заурядностью и не заслуживает досок», — считает представитель «Сути времени» адвокат Олег Барусков. «Это странная логика, не основанная на законе — нельзя ставить памятники нереабилитированным лицам», — парировал сторонник «Белого дела» Даниил Петров.

Свою позицию также озвучили Смольный и комитет по культуре, чей представитель заявила: «Решение Смольнинского районного суда подлежит отмене. Ни одним нормативным актом не предусмотрено, что личность, которой ставится мемориальная доска, должна иметь безупречную репутацию».

Напомним, мемориальная доска адмиралу Колчаку в ноябре 2016 года появилась на Большой Зелениной улице, 3. Колчак отмечен как «выдающийся русский учёный, офицер и исследователь». Представители коммунистического движения «Суть времени» в январе 2017 года добились демонтажа объекта через Смольнинский райсуд — судья Татьяна Матусяк согласилась с доводами, что Колчак до сих пор считается в России военным преступником и не реабилитирован. Установка доски вызвала ожесточённые споры в Сети, мемориальный объект несколько раз закрашивали краской.