Кружащий борт МЧС России пошел на посадку с отлетом Медведева из Омска
Борт МЧС России, выполняющий рейс из Сочи, пошел на посадку сразу же после отлета
Борт МЧС России, выполняющий рейс из Сочи, пошел на посадку сразу же после отлета
Лайнер спасателей Sukhoi Superjet совершил порядка 5 кругов над Саргатским районом Омской области в «режиме ожидания», прежде чем взять курс на аэродром «Омск-Центральный».
Ранее в диспетчерской омского аэропорта заявили, что самолет МЧС России выполняет плановый облет.