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15:23 (мск), источник: СуперОмск

Кружащий борт МЧС России пошел на посадку с отлетом Медведева из Омска

Борт МЧС России, выполняющий рейс из Сочи, пошел на посадку сразу же после отлета премьер-министра Дмитрия Медведева.

Лайнер спасателей Sukhoi Superjet совершил порядка 5 кругов над Саргатским районом Омской области в «режиме ожидания», прежде чем взять курс на аэродром «Омск-Центральный».

Ранее в диспетчерской омского аэропорта заявили, что самолет МЧС России выполняет плановый облет.

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