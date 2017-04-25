В Уфе в многоэтажке одну из квартир превратили в мусорную свалку

Жители дома № 148 по ул. Ленина два года воевали с соседями — пьющей парой. И дело даже не в их пристрастии к алкоголю. Оказалось, что жильцы злосчастной квартиры почти до потолка забили ее самым разным мусором. Конечно, здесь мигом появилась специфическая фауна: мухи, клопы, тараканы. Жильцов квартиры это, видимо, не смущало — а вот их соседи изрядно намучились.

— Мы переехали в этот дом из аварийного. О том, что рядом проживают такие соседи, не знали. А теперь и продать нашу комнату не сможем — никто не пойдет на такое приобретение, — передает слова местной жительницы «Электрогазета».

Вскоре делом занялись специалисты Роспотребнадзора, «нехорошую квартиру» посетили полицейские, медики и коммунальщики. В итоге, квартиру очистили от хлама и заперли, а ее жильцов переселили. Мусор, к слову, вывезли на тракторе: набралась целая тележка.

Если вы столкнулись с подобной неприятной ситуацией, обращайтесь в Государственную жилинспекцию.