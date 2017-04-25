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15:39 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Центральном районе Воронежа стартовала акция «85 добрых дел»

Активные горожане получат памятные подарки от управы.

Управа Центрального района запустила благотворительную акцию «85 добрых дел», приуроченную к 85-летию района, сообщила пресс-служба мэрии во вторник, 25 апреля. Поучаствовать могут все жители Воронежа, а также учреждения образования, культуры, спорта, предприятия и организации, общественные организации и объединения, волонтерские отряды. Акция продлится до 10 сентября 2017 года.

Под добрыми делами управа подразумевает помощь пожилым людям, людям с ограниченными возможностями здоровья, а также организацию благотворительных концертов, выставок и мероприятий для детей и семей, находящихся в социально-опасном положении. Сюда же относятся помощь детским домам, благоустройство территорий, памятников, воинских могил Великой Отечественной войны.

По данным пресс-службы, управа Центрального района отметит самые полезные дела памятными подарками. Воронежцы могут отправить материалы о мероприятиях на электронную почту upravavrn@mail.ru или рассказать о добром деле по телефону управы района 252 45 83.

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