В Центральном районе Воронежа стартовала акция «85 добрых дел»

Управа Центрального района запустила благотворительную акцию «85 добрых дел», приуроченную к 85-летию района, сообщила пресс-служба мэрии во вторник, 25 апреля. Поучаствовать могут все жители Воронежа, а также учреждения образования, культуры, спорта, предприятия и организации, общественные организации и объединения, волонтерские отряды. Акция продлится до 10 сентября 2017 года.

Под добрыми делами управа подразумевает помощь пожилым людям, людям с ограниченными возможностями здоровья, а также организацию благотворительных концертов, выставок и мероприятий для детей и семей, находящихся в социально-опасном положении. Сюда же относятся помощь детским домам, благоустройство территорий, памятников, воинских могил Великой Отечественной войны.