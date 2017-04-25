В Центральном районе Воронежа стартовала акция «85 добрых дел»
Активные горожане получат памятные подарки от управы.
Активные горожане получат памятные подарки от управы.
Управа Центрального района запустила благотворительную акцию «85 добрых дел», приуроченную к 85-летию района, сообщила
Под добрыми делами управа подразумевает помощь пожилым людям, людям с ограниченными возможностями здоровья, а также организацию благотворительных концертов, выставок и мероприятий для детей и семей, находящихся в
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